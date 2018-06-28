Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yurt genelinde hava durumu

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI





Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Yağmur nedeniyle bazı caddeleri su basarken, araçlar suda mahsur kaldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı ilçelerdeki caddeleri su bastı. Caddelerde bulunan araçların suda mahsur kaldığı görüldü.

KADIKÖY'DE BAZI CADDELERİ SU BASTI

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen sağanak yağışın başlamasıyla birlikte Kadıköy'de bazı caddeleri su bastı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Yapılan uyarıların ardından başlayan yağış kısa sürede etkili olarak bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu. Kadıköy'de bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise kaçarak yağmurdan kurtulmaya çalıştı.

TEKİRDAĞ'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR

Tekirdağ'da akşam saatlerinde birden bastıran şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu. İtfaiye ve TESKİ ekipleri su basan iş yerleri ve hanelerdeki suları temizleme çalışması başlattı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde bir anda bastıran şiddetli sağanakla birlikte cadde ve sokak araları göle döndü.





AĞAÇLAR DEVRİLDİ EVLERİN ÇATISI UÇTU

Şiddetli yağmurun etkisiyle birçok mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu, pek çok iş yeri ve bodrum katında bulunan haneleri ise su bastı. Yağışla birlikte birçok elektrik direğinin telleri koparak yere düşerken, parke taşları da yağmurun etkisiyle yollara savruldu.





EMNİYET VE BELEDİYE EKİPLERİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI HAZIR BEKLİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekipleri ise yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor. TESKİ ve itfaiye ekipleri de su basan ev ve iş yerlerindeki suları tahliye ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, yağmur ve fırtına etkisini kaybederken, yollarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

YALOVA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yalova'da bu gece kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalova'da bu gece 23.20-01.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YAĞMURA KUM TORBALI ÖNLEM

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen sağanak yağışa önceden hazırlanan bir vatandaşın, kum torbalarıyla önlem aldığı görüldü. Öte yandan, vatandaşların ihbarı üzerine hareket geçen itfaiye ekipleri rögar kapaklarını açtı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Yeşilköy mevkiinde su taşkınlarına önlem amaçlı rögar kapaklarını açtı. Öte yandan, yağışa önceden hazırlanan bir vatandaşın ise kum torbalarıyla önlem aldığı ve kendi su tahliye sistemini oluşturduğu görüldü.

METEOROLOJİ'DEN BİR SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI DAHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da saat 23.30 ile 01.00 saatleri arası için yeni bir sağanak yağış uyarısında bulundu.



Yapılan açıklama şöyle:



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bu gece İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağışın ardından, 23.30 - 01.00 saatleri arasında Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı kütlenin İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışa yol açması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURSA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Bursa'da kısa süreli ve kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'da bu akşam 22.40-23.40 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.