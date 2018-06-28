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Otogarda 1 kilo 190 gram ile 985 hap ele geçirildi

'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 190 gram ile 985 hap ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:40
Otogarda 1 kilo 190 gram uyuşturucu ile 985 hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri T.Ş'yi durdurdu. Kimlik bilgileri sorulan T.Ş'nin, tedirgin davranışlar sergilediğini gören ekipler, zanlıyı terminal içerisindeki polis noktasına götürdü.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada, el çantası içerisindeki şeffaf poşetlerde 1 kilo 190 madde ve 985 hap ele geçirildi.

PİYASAYA SÜRMEK İSTEDİLER

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli T.Ş'nin yi 'dan getirerek Erzurum'da piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi.
T.Ş'nin, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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Otogarda 1 kilo 190 gram uyuşturucu ile 985 hap ele geçirildi
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