Piyano eğitmeninden öğrencisine taciz

Manavgat'ta faaliyet gösteren müzik eğitim merkezinde geçen nisan ayında piyano öğretmeni Kırgızistan uyruklu İgor Brakhanovı (56), merkezde özel ders verdiği 7'nci sınıf öğrencisi A.Ç.'ye kendisi ve hizmetliden başka kimsenin olmadığı sırada pencerenin önüne perde çekerek, iddiaya göre arkadan sarılıp vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak cinsel istismarda bulundu. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olay, A.Ç.'nin okuldaki rehber öğretmenine durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan İgor Brakhanovı, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklandı.