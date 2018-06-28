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Piyano eğitmeninden öğrencisine taciz

'nın Manavgat ilçesinde özel piyano dersi verdiği 13 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kırgız piyano eğitmeni İgor Brakhanovı, öğrenciyi rahatlatmak ve sohbet amaçlı sarıldığını, art niyetli olmadığını söyledi. Duruşmada ifade veren kız çocuğu ise sanığın daha önceleri bacaklarını ve özel bölgelerini okşadığını, en son ise arkasından sarılıp göğüslerine dokunduğunu anlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 15:01
Piyano eğitmeninden öğrencisine taciz

Manavgat'ta faaliyet gösteren müzik eğitim merkezinde geçen nisan ayında piyano öğretmeni Kırgızistan uyruklu İgor Brakhanovı (56), merkezde özel ders verdiği 7'nci sınıf öğrencisi A.Ç.'ye kendisi ve hizmetliden başka kimsenin olmadığı sırada pencerenin önüne perde çekerek, iddiaya göre arkadan sarılıp vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak cinsel istismarda bulundu. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olay, A.Ç.'nin okuldaki rehber öğretmenine durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan İgor Brakhanovı, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklandı.

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Piyano eğitmeninden öğrencisine taciz
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