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Sahte ehliyetine 13 gözaltı

'da, düzenledikleri ülkelerine ait sahte sürücü belgelerini piyasaya süren ve bunları kullanan uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 10:09
Sahte Suriye ehliyetine 13 gözaltı

'da, karıştıkları trafik kazalarında ya da rutin kontrol işlemlerinde para cezasına çarptırılmamak için 'ye ait sahte sürücü belgesi düzenleyen ve bunları kullanan kişilerin evlerine, sabah saatlerinde baskın yapıldı. Savcılıktan alınan izin sonrası, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği'nce, yaklaşık 100 polisin katılımıyla, 34 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda sahte ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Sahte Suriye ehliyetine 13 gözaltı
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