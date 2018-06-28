Şans Topu 27 Haziran sonuçları belli oldu! İşte Milli Piyango'nun açıkladığı kazandıran numaralar

Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ)'de 27 Haziran canlı çekiliş sayfasında açıklandı. Çekiliş hangi kanalda sorusunu soranlar için; çekiliş kurumun resmi web sayfasında yayınlanıyor. Geçen haftadan devir bulunmuyor. Büyük ikramiye tutarı 250 bin 830 TL. İşte bu hafta çıkan talihli numaralar…
27 Haziran 2018'te, Ankara-Balgat çekiliş binasında noter huzurunda şanslı rakamlar belli oldu. 21:15'te başlayan ilk kürede 34, ikinci kürede 14 sayı içinden çıkan 5+1 numaraları: 19 21 22 23 24 + 08
İki kürede en çok-en az çıkan numaralar hangileri? İlk kürede en çok çıkan numaralar 29, 15, 22, 23, 6 olurken, en az çıkan numaralar 30, 33, 34, 31, 21 oldu. İkinci kürede en çok çıkan numaralar: 6, 10, 12, 2, 4 olurken, en az çıkan numaralar: 14, 9, 1, 8, 3 oldu.