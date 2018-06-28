Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şans Topu 27 Haziran sonuçları belli oldu! İşte Milli Piyango'nun açıkladığı kazandıran numaralar

sonuçları belli oldu! İşte 'nun açıkladığı kazandıran numaralar

İdaresi (MPİ) sonuçlarını açıkladı. Her hafta on binlerce kişinin oynadığı ve en çok kazandıran şans oyunlarından birisi olan Şans Topu'nda bu hafta kazandıran numaralar hangileri oldu? Vatandaşlar merakla Şans Topu'nda yi kazandıran numaraları araştırıyor. Şans Topu bu hafta kaç para veriyor? İşte Şans Topu'nda 27 Haziran 2018 tarihinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar ve Şans Topu'na dair merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:44
Şans Topu 27 Haziran sonuçları belli oldu! İşte Milli Piyango'nun açıkladığı kazandıran numaralar

çekilişi, İdaresi (MPİ)'de canlı çekiliş sayfasında açıklandı. Çekiliş hangi kanalda sorusunu soranlar için; çekiliş kurumun resmi web sayfasında yayınlanıyor. Geçen haftadan devir bulunmuyor. tutarı 250 bin 830 TL. İşte bu hafta çıkan talihli numaralar…

27 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

27 Haziran 2018'te, Ankara-Balgat çekiliş binasında noter huzurunda şanslı rakamlar belli oldu. 21:15'te başlayan ilk kürede 34, ikinci kürede 14 sayı içinden çıkan 5+1 numaraları: 19 21 22 23 24 + 08

ŞANS TOPU EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELER

İki kürede en çok-en az çıkan numaralar hangileri? İlk kürede en çok çıkan numaralar 29, 15, 22, 23, 6 olurken, en az çıkan numaralar 30, 33, 34, 31, 21 oldu. İkinci kürede en çok çıkan numaralar: 6, 10, 12, 2, 4 olurken, en az çıkan numaralar: 14, 9, 1, 8, 3 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu 27 Haziran sonuçları belli oldu! İşte Milli Piyango'nun açıkladığı kazandıran numaralar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN