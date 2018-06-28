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Son dakika: 'da bir çocuk daha kayboldu!

Son dakika... ’da Leyla’yı ararken kötü bir haberde Doğubayazıt ilçesinden geldi. Alınan bilgilere göre, 25 Haziran Pazartesi günü ilçede ikamet eden 13 yaşındaki S.E Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkiinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce plakası olmayan bir araca bindirilerek zorla kaçırıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:02 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 09:26
Son dakika: Ağrı'da bir çocuk daha kayboldu!

'da bayramın birinci günü kaybolan Leyla'dan haber alınamazken, Doğubayazıt ilçesinde de 13 yaşında bir çocuktan 3 gündür haber alınamıyor.

Ağrı'da Leyla'yı ararken kötü bir haberde Doğubayazıt ilçesinden geldi. Alınan bilgilere göre, 25 Haziran Pazartesi günü ilçede ikamet eden 13 yaşındaki S.E Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkiinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce plakası olmayan bir araca bindirilerek zorla kaçırıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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