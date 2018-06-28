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Son uçuş

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Son uçuş
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait T.C GUB kuyruk numaralı eğitim uçağı, dün sabah 08.27'de Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Kayalardı bölgesinde boş araziye düştü. 4 kişilik tek motorlu eğitim uçağını kullanan ve uçak düşmeden önce atladığı anlaşılan 30 yaşındaki kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetti. Kursiyer pilotun cesedinin uçağın enkazına 20 kilometre uzaklıkla bulunduğu, pilotun ise paraşütsüz atladığı belirlendi. Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi. Önal'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman'a gönderildi.

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