Survivor çalışanı Alper Baycın Dominik’te öldürüldü! Alper Baycın kimdir?

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor 2018'de şok haberi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı yaptığı açıklamada kameraman ekibinde yer alan 24 yaşındaki Alper Baycın'ın Dominik'te bir gasp çetesi tarafından saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini belirtti. Baycın'ın ölümü Survivor'da büyük bir üzüntüye yol açarken Acun Ilıcalı, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Ilıcalı'nın o açıklamaları;

"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" dedi.

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV8'de yayımlanan Survivor 2018'de yaşanan şok gelişme tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Genç kameraman Alper Baycın hayatını kaybetti. İddiaya göre Alper Baycın Dominik'te Las Terrenas bölgesinde iki gaspçının saldırısına uğradı. Çantasını vermemek için direnen Baycın, yaşanan boğuşma sırasında kalbinden bıçaklandı. Baycın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını olay yerinde kaybederken saldırganlar polis tarafından yakalandı. Nişanlı olduğu öğrenilen Baycın'ın Acun Ilıcalı'nın en yakın ekibinden olduğu belirtildi.

ACUN'DAN SURVİVOR'DA AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, Dominik'te hayatını kaybeden Alper Baycın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor'ın akşam programının yapılmayacağını duyuran Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince insan söyleyecek söz bulamıyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsalığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat."