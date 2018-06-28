Yatağı değiştirildi komaya girip öldü

Bursa
'da bulunan Muradiye Devlet Hastanesi'nde hemşire ve doktor arasında yaşanan irtibatsızlık can aldı.
Karacabey ilçesinde yaşayan ve böbrek nakli
bekleyen 58 yaşındaki Zeynur Garip rahatsızlanınca Bursa'daki Muradiye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada Nefroloji bölümünde yapılan muayenesi sonrasında Doç. Dr. Mehmet U. hastanın yatarak tedavi edilmesine karar verdi. İddiaya göre 5 gün boyunca hastanede tedavi gören Garip'in odası hemşire tarafından değiştirildi. Ancak bu değişiklik doktora bilgi vermeden yapıldı. KÖTÜLEŞMEYE BAŞLADI
Annesinin durumunun gayet iyi olduğunu ancak odası değiştirildikten sonra kötüleşmeye başladığını belirten oğlu Soner Garip "Sanırım ondan önceki hastaya verilen ilaçlar anneme verilmiş. Refakatçilik yapan eşim beni arayarak annemin fenalaştığını söyledi. Haberi alır almaz Karacabey'den Bursa'ya geldim. Annemi görünce şok oldum. Beni tanıyamadı. Kim olduğumu sordu. Bilinci kapalıydı. Elleri ve yüzü morarmıştı" diye konuştu. BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI
Annesinin doktoruna giderek yardım istediğini belirten Soner Garip "Allah rızası için anneme bakın, dedim. Doktor beni görünce şaşırdı. 'Siz taburcu olmamış mıydınız' dedi. Hemşirelerin odasını değiştirdiğini söylediğimde şaşırdı ve hemen annemin yanına çıktı. Yaptığı kontroller neticesinde annemin durumunu kötü görünce hemen yoğun bakıma alınmasını istedi" dedi.
Yoğun bakıma alınan Zeynur Garip, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Annesinin ihmal yüzünden hayatını kaybettiğini ileri süren Soner Garip, Sağlık Bakanlığı
'na şikayette bulundu. OĞLUNDAN SUÇ DUYURUSU
Soner Garip, annesinin odasını değiştiren hemşirenin daha önce de kendisine hakaret ettiğini "Senin annene bakmak zorunda değilim" dediğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.