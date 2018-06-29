12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş

Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan, o tarihte 16 yaşında olan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçlerinin yaptığı arama çalışmalarında Karadavut'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Ailenin başvurusu üzerine Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki amcasının oğlu A.K'nın evine, buradan da 19 Eylül günü öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Ufuk ve ablası Songül Ç.'nin yanına gittiğini saptadı.

"İPLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜM, MAĞARAYA GÖMDÜM"



Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis ekipleri,Ufuk Ç.'yi takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından ekipler, 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla Ufuk Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ufuk Ç., sorgusunda baldızı Filiz Karadavut'u iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise ilçeye Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü itiraf etti.





BİNDEN FAZLA MAĞARA ARANDI, CESEDİ BULUNAMADI



Ufuk Ç.'nin ifadesinin ardından polis, bölgede yaklaşık bin mağarada iş makinesi yardımıyla arama yaptı. Ancak Filiz Karadavut'un cesedine ulaşılamadı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Uğur Ç., adliyeye sevk edildi. Ufuk Ç., polis otosuna bindirilirken gazetecilere "Pişmanım" dedi.