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Alanya’da gözaltına alınan 17 torbacı adliyede

’nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın tacirlerine yönelik düzenliği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:47
Alanya’da gözaltına alınan 17 torbacı adliyede
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda polisin sorumluluk bölgesinde S.A, A.Ç, E.Ü,, A.U, M.T.A, M.E, O.S, A.A. jandarmanın bölgesinde ise V.T, İ.A, H.Ş, A.Ö, Ş.A, A.S, H.K, K.A. ve T.Ö. isimli şüpheliler gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 31.35 gram eroin, 641.15 gram esrar, 75 gram kokain, 136 kök Hint keneviri, 13.2 gram metamfetamin ile satışında kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeğiyle bunlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyet ve karakolda 3 gün süren işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Alanya’da gözaltına alınan 17 torbacı adliyede
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