Alper Baycın’ın hayali yönetmen olmaktı

Türkiye
'de
yayımlanan Survivor ekibinde çalışan Alper Baycın
, önceki akşam Las Terenas'ta çantasını ve telefonunu gasp etmeye çalışan saldırganlar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Soruşturmaya göre saldırganlar Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden önceki yıl mezun olan Baycın'ın çantasını ve Iphone telefonunu çalmayı hedefledi. Çalışma alanına gelen üç gaspçıdan biri, gözcülük yaptı. Diğerleri ise Baycın'ın çantasını ve telefonunu gasp etti. Saldırganlar, Baycın'ı da kalbinden ve ciğerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırganların, havaya bir el ateş ettiği belirlendi. Olayın ardından Baycın'a otopsi yapıldı. Baycın'ın dayısı, cenaze işlemleri için Dominik'e gitti. Las Terenaslılar ise yaşanan acı olay nedeniyle binlerce mum yaktı. Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi ve bugün son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. ÖLÜM DOMINIK'TE ONU BULDU Antalya
'nın Muratpaşa ilçesinde spot eşya satan baba Ahmet Baycın, evinde taziyeleri kabul ediyor. Baycın oğlunun yönetmen olmayı hayal ettiğini belirterek şunları anlattı: "Oğlum çok gençti. Bizim işimizi yapmayı değil, kameraman olmayı seçti. Hedefleri vardı. Bunun için Dominik'e kadar gitti. Maalesef ölüm ona orada yakaladı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı. Hayali yönetmen olmaktı." Alper Baycın'ın, Dominik'ten döndükten sonra İstanbul'da yaşayan kız arkadaşıyla nişanlanmayı planladığı öğrenildi. BU İLK DEĞİLDİ
Baycın'ın ölümü nedeniyle sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Eski bir Survivor çalışanı, geçmişte de bir Survivor çalışanının gasp çetelerinin saldırısına uğradığını ve saldırganlar tarafından çöpe atıldığını açıklayarak "Survivor çalışanları, gasp çetelerine karşı dikkatli olunması için sürekli uyarılırdı" dedi. Survivor çeyrek final canlı yayını iptal edildi.