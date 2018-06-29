Aslı Enver, Murat Boz'u ve ailesini sildi! - Aslı Enver kimdir?

Oyuncu, Murat Boz'un annesi Nedret Boz'u ve ağabeyi Ali Boz'u, sosyal medya hesaplarından silerek ilişkiye dair son bağını da koparmış oldu.

İLİŞKİLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERMİŞLERDİ

İlişkileriyle gündemin merkezine oturan Murat Boz- Aslı Enver çiftinin ayrılığı da bir o kadar ses getirdi.

Ünlü ikili bir kez ayrılmış, sonrasında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişler ancak birliktelikleri kısa sürmüştü.

Murat Boz ve Aslı Enver daha sonra yollarını ayırdı