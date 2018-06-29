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Aslı Enver, 'u ve ailesini sildi! - Aslı Enver kimdir?

Ünlü oyuncu Aslı Enver, ayrıldığı eski sevgilisi 'a dair hesaplarını sildi. Ayrıca Enver, Murat Boz'un ailesini de sosyal medya hesaplarından sildi. Murat Boz'da, Aslı Enver'i silmişti.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 15:01
Aslı Enver, Murat Boz'u ve ailesini sildi! - Aslı Enver kimdir?

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 'u ve ailesini hesaplarından sildi. Haberturk'ün haberine göre ayrılığa dair son hamle Aslı Enver'den geldi.

TÜM BAĞLARI KOPARDILAR

Oyuncu, Murat Boz'un annesi Nedret Boz'u ve ağabeyi Ali Boz'u, sosyal medya hesaplarından silerek ilişkiye dair son bağını da koparmış oldu.

İLİŞKİLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERMİŞLERDİ

İlişkileriyle gündemin merkezine oturan Murat Boz- Aslı Enver çiftinin ayrılığı da bir o kadar ses getirdi.

Ünlü ikili bir kez ayrılmış, sonrasında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişler ancak birliktelikleri kısa sürmüştü.

Murat Boz ve Aslı Enver daha sonra yollarını ayırdı

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Aslı Enver, Murat Boz'u ve ailesini sildi! - Aslı Enver kimdir?
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