‘Cehennem Melekleri’nin lideri Necati Arabacı Çeşme’de yakalandı

İzmir polisi önceki gün İzmir Çeşme merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da "Sarallar", "Beşoklar" ve yurtdışında "Hells Angels
(Cehennem Melekleri
)" adıyla bilinen 3 çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi. 50 adrese düzenlenen operasyonda, 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Aralarında Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı
ile Sarallar grubunun lideri İnanç Saral'ın da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Çete üyeleri ile birlikte bir Kalaşnikof, 15 tabanca, çok sayıda mermi, çelik yelek ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Çete üyelerinin ünlü işadamlarının tahsil edemedikleri yüksek miktardaki alacaklarını baskı, korku ve tehditle tahsil ettikleri öğrenildi. İyi iş yapan otel ya da beach clupları, tehdit ve baskıyla başka kişilere devrettirdikleri ve buralardan hisse aldıkları belirlendi. 3 milyon lira değerindeki Lamborghini Aventador marka ultra lüks aracın da Sarallar grubuna ait olduğu öğrenildi. Necati Arabacı'nın ayrıca Almanya'da bazı genelev ve barların güvenliğini de sağladığı belirtildi. 13 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.