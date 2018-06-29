Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? İstanbul cuma namazı saati (29 Haziran 2018 Cuma)

Her cuma eda edilen Mübarek Cuma namazı İslam alemi için oldukça önemlidir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde yaşayan vatandaşlarımız da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizde il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

29 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

29 Haziran 2018 Cuma namazı saat kaçta oldukça merak ediliyor. Cuma namazı, her hafta cami cemaatiyle beraber kılınan son derece önemli bir namazdır. Yurttaşlar bu yüzden bu kıymetli ibadeti kaçırmamak için Cuma namazı saati öğrenmek isteniyor. 29 Haziran 2018 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir cuma namaz vakitleri şöyle gözüküyor: Ankara'da 12.58, İstanbul'da 13.14, İzmir'de 13.21 öğlen ezanı vakti.

Cuma namazından sonra dualarımızda vatan savunması için can veren kahraman şehitlerimizi, 15 Temmuz'da bayrak ve demokrasi için hayatlarını ortaya koyan gazi ve şehitlerimizi unutmamalıyız.