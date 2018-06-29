Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? İstanbul cuma namazı saati (29 Haziran 2018 Cuma)

saat kaçta? ? cuma namazı saati ( 2018 Cuma)

Müslüman dünyası için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma gününde, her hafta olduğu gibi bu cuma da vatandaşlar namazını eda etmek için camileri dolduracak. Durum böyle olunca, vatandaşlar tarafından araştırılan konuların en başında da saat kaçta? ? cuma namazı saati? gibi sorular ön plana çıkıyor. Peki başta , ve cuma namaz vakitleri saat kaçta? Diyanet takvimine göre öğle ezanı kaçta okunacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 09:53
Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? İstanbul cuma namazı saati (29 Haziran 2018 Cuma)

Her cuma eda edilen Mübarek İslam alemi için oldukça önemlidir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan , ve başta olmak üzere ülke genelinde yaşayan vatandaşlarımız da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizde il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

29 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

2018 Cuma namazı saat kaçta oldukça merak ediliyor. Cuma namazı, her hafta cami cemaatiyle beraber kılınan son derece önemli bir namazdır. Yurttaşlar bu yüzden bu kıymetli ibadeti kaçırmamak için Cuma namazı saati öğrenmek isteniyor. 29 Haziran 2018 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir cuma namaz vakitleri şöyle gözüküyor: Ankara'da 12.58, İstanbul'da 13.14, İzmir'de 13.21 öğlen ezanı vakti.

Cuma namazından sonra dualarımızda vatan savunması için can veren kahraman şehitlerimizi, 15 Temmuz'da bayrak ve demokrasi için hayatlarını ortaya koyan gazi ve şehitlerimizi unutmamalıyız.

NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? İstanbul cuma namazı saati (29 Haziran 2018 Cuma)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN