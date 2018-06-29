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Hastayı check up bahanesiyle dolandıran şüpheli yakalandı

’da hastanede sıra bekleyen hastasını, check up yapma karşılığında parasını alıp dolandırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay, (AÜ) Hastanesi Onkoloji Bölümünde meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:53
Hastayı check up bahanesiyle dolandıran şüpheli yakalandı
Antalyalya'da hastanede sıra bekleyen hastasını, check up yapma karşılığında parasını alıp dolandırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, (AÜ) Hastanesi Onkoloji Bölümünde meydana geldi. Tedavi olmak için sıra bekleyen kanser hastası Ramazan B'nin yanına kendisini doktor olarak tanıtan S. D. geldi. S.D. iddiaya göre Ramazan B.'ye 'check up' olması gerektiğini bunu ise 250 lira karşılığında yapabileceğini söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Üzerinde yalnızca 50 lira olduğu söyleyen Ramazan B., parayı S.D.'ye verdi. Parayı ala S.D. servis içinde kayıplara karıştı. Ramazan B.'nin şikayetiyle soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheli Sadettin D.'yi evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Hastayı check up bahanesiyle dolandıran şüpheli yakalandı
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