Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hatay’da iki kafalı bebek dünyaya geldi

’da iki kafalı bebek dünyaya geldi

'da, dünyada sıklığı her 5 bin canlı doğumda bir vaka olarak görülen 'cranium bifidum' ikiz kafa teşhisiyle doğan Suriyeli 3 günlük bebeğin, Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı ameliyatı sonrası kafatasının arkasındaki bölüm alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 10:17
Hatay’da iki kafalı bebek dünyaya geldi

Suriye'nin Halep şehrinde yaşayan ve 7'inci çocuğu Abdullatif Şekrak'a hamile olan Suriyeli Sana Hilel sancısının artması ve riskli doğum olduğu için Türkiye'de 'da Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sezaryen ile doğum yaptı. Çift başlı bir çocuğu dünyaya gelen Suriyeli Firas Şekrak ile Sana Hilel çiftine bebeğin riskli olduğu için hemen ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Suriyeli çift Halep'ten gelerek Türkiye'de doğan minik bebeklerini hemen İskenderun'da bulunan özel bir hastaneye getirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da iki kafalı bebek dünyaya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN