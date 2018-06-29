Hatay’da iki kafalı bebek dünyaya geldi

Suriye'nin Halep şehrinde yaşayan ve 7'inci çocuğu Abdullatif Şekrak'a hamile olan Suriyeli Sana Hilel sancısının artması ve riskli doğum olduğu için Türkiye'de Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sezaryen ile doğum yaptı. Çift başlı bir çocuğu dünyaya gelen Suriyeli Firas Şekrak ile Sana Hilel çiftine bebeğin riskli olduğu için hemen ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Suriyeli çift Halep'ten gelerek Türkiye'de doğan minik bebeklerini hemen İskenderun'da bulunan özel bir hastaneye getirdi.