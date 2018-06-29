Hırsızlık zanlısından "Evlere adres sormak için girdim" savunması

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan ve Tahsilli mahallelerinde iki hafta içinde üç evden iki cep telefonu ve 750 lira çalındı. İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki iki evden para ve cep telefonu çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, emniyette suç kaydı bulunan Kemal K'nin (23), açık bırakılan kapılardan evlere girip bir süre sonra ayrıldığı tespit edildi.

"YANLIŞ KONUTA GİRMİŞ"

Yakalanan zanlının, emniyetteki ifadesinde, cep telefonu çalınan evlerden birine adres sormak için, diğerine asker arkadaşını ziyaret için gittiğini ancak yanlış konuta girdiğini anlayıp ayrıldığını, hırsızlık yapmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin, paranın çalındığı adresteki hırsızlığı kendisinin yaptığını itiraf ettiği, mağdur olan ev sahibinin zararını karşılamak istediğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.