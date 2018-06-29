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’ten Rus şampiyon

Müslüman olup 5 yıl önce ’ye yerleşen Rus çiftin kızı 14 yaşındaki , ı’nda yüzde 1’lik dilime girerek büyük başarı elde etti

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
İmam Hatip’ten Rus şampiyon
BU sene ilk kez yapılan Liseye Giriş Sınavı'nda, Müslümanlığı tercih eden bir Rus çiftin, sonradan Türkçe öğrenen kızları 421 puan ile genelinde büyük başarı gösterdi. Andalib Goncharova, Alanya Nebahat Şifa Ortaokul'nda, yüzde 1.15'lik dilime girerek Türkiye genelinde sınavın en başarı öğrencileri arasında yer aldı. 'da yaşayan Gonchoarova çifti Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi. 5 yıl önce Türkiye'ye geldiklerinde tek kelime Türkçe bilmeyen küçük kızları Andalib ise İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. İsmi Arapça 'Bülbül' anlamına gelen Andalib, anadili Rusca'nın yanı sıra Arapça ve İngilizceyi de iyi derecede konuşabiliyor. Babası yazılım mühendisi, annesi mütercim olan Andalib, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

TÜRKÇE ZOR KONUŞUYORDU
Okul Müdürü Nuri Çakan, Andalib'in okulun en başarılı öğrencilerinden biri olduğunu belirterek, "5 yıl önce okula başladığında Türkçeyi zor konuşmasına rağmen bugün diğer öğrencilerimizden bile başarılı bir seviyeye çıkması bizi gururlandırdı. Hem disiplinli çalışan hem de arkadaşları ve çevresiyle çok uyumlu bir öğrencimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.
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İmam Hatip’ten Rus şampiyon
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