İşadamı Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA
Şirketler Grubu Onursal Başkanı işadamı Şarık Tara
, 88 yaşında hayatını kaybetti. Holding yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Tara, dün akşam çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 2 HAZİRAN'DA HASTANEYE YATMIŞTI
Acıbadem Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınan işadamı Şarık Tara'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun imzasıyla yapılan açıklamada, "Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19.19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. BAŞARILARLA DOLU HAYAT HİKAYESİ
Şarık Tara, 22 Nisan 1930'da Üsküp'te doğdu. 1944'te ailesinin de geldiği Türkiye'de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlayan Tara, 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Tara, mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası Sadi Gülçelik ile ismi "enişte" ve "kayınbirader" sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan ENKA Kolektif Şirketini kurdu. ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, Forbes Türkiye'nin bu yıl hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2.5 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almıştı. Tara'nın, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.