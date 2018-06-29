İstanbul’a yaz yağmuru

İstanbul
'da geldi gelecek diye hazırlık yapılan sağanak ve dolu yağışı önceki akşam şehri etkisi altına aldı. Başta Esenler, Eyüp, Güngören, Ümraniye, Kartal, Maltepe, Silivri, Beykoz, Tuzla, Sultangazi, Üsküdar, Ataşehir
, Bakırköy ve Silivri olmak üzere şiddetli ve yoğun yağış İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde sürücüler araçlarını yol kenarına çekip yağışın dinmesini bekledi. Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine su basmasını önlemek için kum torbalarıyla önlem almaya çalıştı. Birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin telefonları kilitlendi. Ekipler gece boyunca yoğun mesai harcadı. Yağışın etkili olduğu Bakırköy- Bahçelievler bağlantı yolunda bulunan alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle bazı sürücüler mahsur kaldı. Araç içerisinde dakikalarca kurtarılmayı bekleyen sürücülerin bazıları araçlarının üstüne çıktı. Bir minibüs de su birikintisine saplanarak alt geçidin altında kaldı. Bağlantı yolunda su birikintisini gören vatandaşlar, geri geri çıkarak kendilerini kurtarmaya çalıştı. Yağmurun etkisi sadece mega kentte etkili olmadı. Sosyal medyayı da salladı. RÜZGÂR İSKELEYİ DEVİRDİ
İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Dolu yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar araçlarını getirdikleri kilimler ve naylonla örtmeye çalıştı. Yağış ve şiddetli rüzgâr Ataşehir'de dış cephe yapımı için bir binaya kurulan iskeleyi devirdi. Günün en çok konuşulanları arasına giren yağmur etiketiyle vatandaşlar şimşek, gök gürültüsü, dolu ve yoğun yağmur görüntülerini paylaştı. Barış SAVAŞ