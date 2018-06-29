İstanbul'da kaçırılan iş adamı kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, 27 Haziran'da, eşi H.A'dan 24 saat boyunca haber alamayan Y.A, kocasının iş ortağıyla yaptığı görüşmede kendisinden acil olarak 200 bin lira istemesinden şüphelendi.

Eşinin kaçırılmasından endişelenen Y.A, Kumburgaz Polis Merkezi'ne başvurdu.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.

İş adamı H.A'nın kullandığı araçtaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi) takip eden polis ekipleri, aracın en son İstinye Arabalı Vapur İskelesi'nde sinyal verdiğini belirledi.

İskelede asayiş uygulaması yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, iş adamı H.A'nın bulunduğu araçtaki kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptığında H.A. hakkında kaçırılma şikayeti olduğunu gördü ve araçtaki İ.T (40) ve M.T'yi (38) gözaltına aldı.

Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda T.T de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin tekstil ürünleri toptancılığı yaptığı, iş adamı H.A'ya 410 bin liralık mal sattıkları, karşılığında da çek aldıkları öğrenildi.

Şüphelilerin 100 bin liralık ilk çek karşılıksız çıktığı için iş adamını kaçırdıkları öne sürüldü.

Kaçırma olayı Sarıyer'deki akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 3 şüphelinin iş adamı H.A'yı zorla arabaya bindirmesi yer alıyor.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.