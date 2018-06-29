Kayıp Eylül Yağlıkara olayında korkunç detay

Ankara Polatlı'da 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama-kurtarma çalışmaları dün de devam etti, ancak yine bir sonuç alınamadı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yağlıkara ailesinin evinin hemen yakınındaki bir bölgede bulunan okulda kamp kurulurken, köy içerisindeki camiden mahalle sakinlerine, "Evlerinizin çevresinde ve su kuyularında arama yapın" anonsları yapıldı. Bu arada aracında ve üzerinde Eylül'e ait olduğu değerlendirilen kan izleri bulunan tutuklu Uğur K.'nın eşinin de ifadesine başvuruldu.