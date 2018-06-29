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'daki da can pazarı: 15 ölü

'nın başkenti Nairobi'deki pazar yerinde çıkan da 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi. Gece saatlerinde çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Kenya'daki yangında can pazarı: 15 ölü

'nın başkenti Nairobi'deki pazar yerinde çıkan da 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi. Ulusal basında yer alan habere göre, Kenyatta Hastanesi yöneticisi Thomas Mutie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nairobi'deki Gikomba Pazarı'nda çıkan yangında 15 kişinin öldüğünü belirtti. Mutie, 17'si çocuk 70 yaralının hastaneye getirildiğini ifade ederek bunlardan beşinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını söyledi. Gece saatlerinde çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Öte yandan Kenya Kızılhaç yetkilileri ile çeşitli insani yardım ajanslarının olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olduğu, yangından etkilenen yaralılara psikolojik destek hizmeti verdikleri belirtiliyor.

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Kenya'daki yangında can pazarı: 15 ölü
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