'Kırkpınar Ağası' görür görmez koştu! Çıplak elle yakaladı...

Edirne'nin, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmesi bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağalarından Mustafa Altunhan, şiddetli lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu açığa götürerek, yeniden denizle buluşturdu.
Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:57Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 15:06
Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmesi bulunan Kırkpınar eski ağalarından, iş adamı Mustafa Altunhan, şiddetli lodos nedeniyle kıyıya vuran yunusu kurtarma anını sosyal medya hesabından canlı paylaştı.