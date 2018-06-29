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'' görür görmez koştu! Çıplak elle yakaladı...

'nin, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmesi bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağalarından Mustafa Altunhan, şiddetli lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu açığa götürerek, yeniden denizle buluşturdu.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 15:06
'Kırkpınar Ağası' görür görmez koştu! Çıplak elle yakaladı...

Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmesi bulunan Kırkpınar eski ağalarından, iş adamı Mustafa Altunhan, şiddetli lodos nedeniyle kıyıya vuran yunusu kurtarma anını sosyal medya hesabından canlı paylaştı.

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'Kırkpınar Ağası' görür görmez koştu! Çıplak elle yakaladı...
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