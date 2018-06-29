Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul hava durumu nasıl olacak?

'den son dakika açıklaması! hava durumu nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir'in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzeydoğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. 'un hava durumu ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın saat 15.00'e devam edeceği 27 derece bir hava durumu gözüküyor. İşte yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' ve İstanbul hava durumu ? sorularının cevabı...

Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 10:23
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul hava durumu nasıl olacak?

milyonları ilgilendiren son dakika uyarısını paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir'in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzeydoğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul hava durumu nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN