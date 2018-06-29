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'ndan sınav duası! sınavı öncesi ve başlayınca hangi dualar okunur?

Yaklaşık üç milyon kişinin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Uzun bir hazırlık döneminin ardından yarın sabah öğrenciler sıra başında ter dökerken veliler ise dualar ile onları bekleyecek. Bu akşam ise ‘sınav öncesi hangi dualar okunur’ sorusunun yanıtı ve sınav duası araştırmaları başlayacak. ’ndan sınavlarda okunacak duaları bu başlık altında bulabileceksiniz. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ile ilgili gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. Peki sınav öncesi hangi dualar okunur? İşte Nihat Hatipoğlu ile YKS sınav öncesinde ve sınav başlayınca okunacak dualar...

Giriş Tarihi: 29.6.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 16:30
Nihat Hatipoğlu'ndan sınav duası! YKS sınavı öncesi ve başlayınca hangi dualar okunur?

ÖSYM'den kritik sınav öncesi adaylara uyarılar gelmeye devam ederken heyecan da giderek artıyor. Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarına devam eden adaylar artık sınav saatini beklemeye başladı. Yarın sabah sıralarda ter dökecek öğrencileri veliler dualar ile bekleyecek. sınavı öncesi okunacak başarı duası araştırmaları da başladı. 'Sınav öncesi hangi dualar okunur' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki YKS sınavı öncesi hangi dualar okunur? İşte 'ndan sınav öncesi okunacak başarı duaları…

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Nihat Hatipoğlu'ndan sınav duası! YKS sınavı öncesi ve başlayınca hangi dualar okunur?
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