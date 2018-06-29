Nihat Hatipoğlu'ndan sınav duası! YKS sınavı öncesi ve başlayınca hangi dualar okunur?

ÖSYM'den kritik sınav öncesi adaylara uyarılar gelmeye devam ederken heyecan da giderek artıyor. Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarına devam eden adaylar artık sınav saatini beklemeye başladı. Yarın sabah sıralarda ter dökecek öğrencileri veliler dualar ile bekleyecek. YKS sınavı öncesi okunacak başarı duası araştırmaları da başladı. 'Sınav öncesi hangi dualar okunur' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki YKS sınavı öncesi hangi dualar okunur? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan sınav öncesi okunacak başarı duaları…