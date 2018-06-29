Otobüste gürültü kavgasında tekmeli ölüm

Kocaeli
'nde
halk otobüsü şoförü Hüseyin Göncü (37), S.B. isimli yolcuyu yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle uyardı. İddiaya göre gürültü yapmaya devam eden S.B.'ye, otobüsten inmesini söyleyen Göncü ile bu kişi arasında tartışma başladı. Çıkan arbedede karın boşluğuna gelen tekme ile fenalaşan Göncü, yolculardan birinin kullandığı otobüsle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Göncü'nün geçtiğimiz hafta mide ameliyatı olduğu ve karın boşluğuna gelen tekme nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı S.B. yakalanarak gözaltına alındı.