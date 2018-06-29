Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otobüste gürültü kavgasında tekmeli ölüm

Otobüste gürültü kavgasında tekmeli ölüm

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
Otobüste gürültü kavgasında tekmeli ölüm
'nde halk otobüsü şoförü Hüseyin Göncü (37), S.B. isimli yolcuyu yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle uyardı. İddiaya göre gürültü yapmaya devam eden S.B.'ye, otobüsten inmesini söyleyen Göncü ile bu kişi arasında tartışma başladı. Çıkan arbedede karın boşluğuna gelen tekme ile fenalaşan Göncü, yolculardan birinin kullandığı otobüsle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Göncü'nün geçtiğimiz hafta mide ameliyatı olduğu ve karın boşluğuna gelen tekme nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı S.B. yakalanarak gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüste gürültü kavgasında tekmeli ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN