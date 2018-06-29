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Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

’da ticari taksi ile çarpışan otomobil kanala düştü. 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 06:58
Otomobil kanala düştü: 3 yaralı
Kaza, saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yönetimindeki 01 T 0543 plakalı taksi ile plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Plakası belirlenemeyen otomobilin çarpışmanın etkisiyle kanala düştü. Araç içerisinde bulunan iki kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, taksi sürücüsü Ufuk Erkeği ve kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil kanala düştü: 3 yaralı
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