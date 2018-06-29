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Paksoy kardeşlere şok! Beraat kararı bozuldu...

Üniversite mezunu Sinem Erköseoğlu’nun ölümüyle ilgili Paksoy Holding’in veliahtları M. Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy için verilen beraat kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından "eksik inceleme" gerekçesiyle bozuldu. Ailenin "Kızımız cinayete kurban gitti" dediği Sinem’in ölümüyle ilgili kardeşler yeniden yargılanacak.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 09:33
Paksoy kardeşlere şok! Beraat kararı bozuldu...

Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun (24) cesedi, 26 Eylül 2010'da Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulundu. İncelemede, her 2 kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ile kardeşi Can Paksoy hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Paksoy kardeşler, Sinem'in intihar ettiğini iddia ederken, genç kızın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 4 yıl sürdü. Kısa süre tutuklu kalan Paksoylar, 2014 Aralık ayında beraat etti. Mahkeme, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediğini bildirdi. Karar temyiz edildi.

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Paksoy kardeşlere şok! Beraat kararı bozuldu...
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