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'ta silah kaçakçılığı operasyonu

'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:10
Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezi ile bazı köylerde zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda silah sattıkları ve aldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, otomatik tüfek, 6 şarjör, çeşitli çap ve markalarda 279 tabanca ve 29 tüfek fişeği ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyesevk edilenlen şüphelilerden İ.G. ve O.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.A. ve Z.Ç. ise savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverildi.

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Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu
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