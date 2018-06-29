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'da uyuşturucu operasyonu

'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 17:22

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, operasyon için 3 aylık bir çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra uyuşturucu satışı yapan kişiler, polis ekipleri tarafından gizli kameralarla görüntülendi.

Çalışma sonucu çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, yüklü miktarda bonzai, esrar, uyuşturucu hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilmek üzere el konulurken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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