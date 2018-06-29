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’da dev operasyon!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 34 plakalı bir araçta arama yapıldı. Aramad, 200 paket halinde toplam 105 kilo 270 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 17:42
Van’da dev operasyon!

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce Van il merkezi Kurubaş mevkisinde durdurulan 34 plakalı açık kasa transit marka araçta Alfa isimli narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Yapılan aramada, aracın kasasının tabanına zulalanmış şekilde 200 paket halinde toplam 105 kilo 270 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü H.A gözaltına alındı.

Şüphelinin Van Emniyeti'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Van’da dev operasyon!
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