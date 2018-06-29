YKS’de 2.3 milyon aday yarışacak

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS
) yarın başlıyor. 2.3 milyondan fazla adayın katılacağı sınavların ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi
(TYT
) yarın sabah, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi de pazar günü gerçekleştirilecek. TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav 135 dakika sürecek. AYT'de ise toplam 160 soru yer alacak. Adaylara 180 dakika süre tanınacak. UZUN PARAGRAF, BOL GÖRSEL
AYT sorularının geçmiş yıllardaki Lisans Yerleştirme Sınavları'ndaki (LYS
) bilgi ölçen sorulara benzemesi bekleniyor. Ancak TYT'de ALES tarzı, yorum gücünü sınayan uzun pragraflı ve bol görseli sorular yer alacak. Adayların en çok korktuğu matematik testinde klasik problem sorularının yerine sözel yönü daha kuvvetli olan sorular gelecek. Öğrencinin akıl yürüterek çözebileceği soruların çıkması bekleniyor. Adayları geçmiş yıllara göre daha kolay sorular beklese de okuduğunu anlama açısından süreyi doğru kullanmakta sıkıntı yaşayabilecekleri öngörülüyor. ŞİİR SORULARI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM
) geçen yılın sonunda yayımladığı örnek sorular baz alındığında bu yıl Türkçe'den şiir soruları çıkabilir. Adaylar şiir üzerinden anlatılmak istenilen duygu ve düşünce sorularıyla karşılaşabilir. Yine Türkçe'de bu yıl düzeltme işaretiyle ilgili bir soru gelebilir. Paragraf sorularının ise geçmiş yıllara göre daha kısa olması bekleniyor. Soruların kolay ve orta düzeyde olacağı öngörülüyor. Sosyal bilimlerde ise yine bol görselli sorular yer alacak. Coğrafyada harita üzerinden sorular sorulacak. Tarihten de geçmiş yıllardan farklı olarak temel bilgiye dayalı sorular gelebilir. Çeldiricileri yüksek soruların çıkması bekleniyor. FEN BİLİMLERİNDE BOL GRAFİK
Diğer derslerde olduğu gibi fen bilimlerinde de öğrencinin temel bilgilerini ve gündelik yaşamla ilgili bağlantısını kurabileceği tarzda soruların çıkabileceği öngörülüyor. Grafikler üzerinden çıkarım yapılması istenen tarzda sorular olacak. Normal bir tempoyla çalışan öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği sorular gelecek. Soruların basit olmasından dolayı içinde başka anlamlar aranması adayların yanlış yapmasına neden olabilir. SAAT 10'DAN SONRA GİRİŞ YASAK
Adayların sınan günü herhangi bir aksilik yaşamaması için bugün sınav yerlerini görmeleri öneriliyor. YKS'nin sabah oturumlarında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Sınavın başlamasından en az bir saat önce hazır sınav binalarında bulunmalarında fayda var. Adayların girecekleri oturuma ait 'Sınav Giriş Belgesi' ve geçerli kimlik belgesinin yanında olması gerekiyor. SINAV EVRAKLARI 428 TIR VE 1 UÇAK İLE NAKLEDİLİYOR
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. "Sınav evraklarının naklinde 428 adet TIR ve 1 uçak kullanılıyor. Sınavla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sınavı yapmaya hazırız" dedi. Özer, "Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı" diye konuştu.