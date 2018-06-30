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2 Yaşındaki bebeği otomobilde unuttular! Sonu facia oldu

’nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre ailesinin otomobilde unuttuğu 2 yaşındaki Güneş Bulut, yaşamını yitirdi. Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı. , ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla 'ne götürüldü. Ancak kurtarılamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 23:26 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 23:28
2 Yaşındaki bebeği otomobilde unuttular! Sonu facia oldu

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi.

İlçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye dönen Bulut ailesi fertleri, iddiaya göre 'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı.

BEBEĞİNİZİ ARABA KOLTUĞUNDA UYUTMAYIN!

Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla 'ne götürüldü.

Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARABADA UNUTULAN BEBEK ÖLDÜ

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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2 Yaşındaki bebeği otomobilde unuttular! Sonu facia oldu
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