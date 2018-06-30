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'da tacizciyi pantolunundan çıkarttığı kemerle korkuttu

'da bir vatandaş, yoldan geçen kızı taciz eden bir kişiyi pantolonundan çıkardığı kemerle uzaklaştırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 14:51
Adana'da tacizciyi pantolunundan çıkarttığı kemerle korkuttu

''da bir vatandaş, yoldan geçen kızı taciz eden bir kişiyi pantolonundan çıkardığı kemerle uzaklaştırdı.

PANTOLON KEMERİNİ ÇIKARIP KORKUTTU...

Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir erkek, yolda tek başına yürüyen genç kızın yanına yaklaşıp sözlü olarak taciz etmeye başladı. Kızın tüm uyarılarına rağmen gitmeyen erkeği gören bir vatandaş, olaya müdahale etti. Tacizci erkeğin yanına gelerek uyarıda bulunan vatandaş, daha sonra pantolon kemerini çıkarıp korkutarak uzaklaşmasını sağladı. Kemeri gören şahıs ise, genç kızın yanından uzaklaştı. O anlar, bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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Adana'da tacizciyi pantolunundan çıkarttığı kemerle korkuttu
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