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‘Beni polisten kaçıramadın’ cinayeti

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
‘Beni polisten kaçıramadın’ cinayeti
'da otomobil alım satımı yapan Servet K. (30), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Utku Ö.'yü (32) bıçakladı. Olay yerinden kaçan zanlı, yoldan geçen kuaför Serdar Kekili'yi (31) durdurup araca bindi. Ardından da boğazına bıçak dayayarak, kendisini kaçırmasını istedi. Nilüfer ilçesinde bir süre gezen Kekili'nin yakıtı bitti. Bu duruma sinirlenen Servet K. 3 çocuk babası Serdar Kekili'yi de bıçaklayarak otomobilden inip kaçtı. Kekili, hayatını kaybetti. Servet .K. ise saklandığı bağ evinde yakalandı.
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‘Beni polisten kaçıramadın’ cinayeti
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