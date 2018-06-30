Bir kap musakka üç dilim ekmek davası

Çalıştığı yemek fabrikasında çöpe dökülecek yemekleri bazen fakir komşusuna bazen de mahallesindeki köpeklere götüren aşçının tazminatsız işten atılmasını haksız bulan Yargıtay, aşçıya ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Bursa
'daki bir yemek fabrikasında çalışan aşçı, akşam evine giderken artık ekmekleri ve çöpe dökülecek yemekleri dağıtmak için götürüyordu. Bu durum, yemek fabrikasında sorun oldu ve aşçının işyerinden yemek çaldığı söylentileri yayıldı. Fabrika yetkilileri işçiyi takibe aldırdı. Bir keresinde, fabrika bekçisi ve bir fabrika yetkilisi aşçının yemekleri motosikletinin kapalı bölümünde götürdüğünü ve bunu fabrikadan çaldığını iddia ederek polisi aradı. Olay yerine gelen polis aşçının motosikletinin kapalı bölümünü açtırdı. Burada bir porsiyona yakın patlıcan musakka ve artık ekmek tespit edildi. Fabrika yetkilileri aşçı hakkında "hırsızlık"tan suç duyurusunda bulundu. Dava açılan aşçı, yargılama sırasında bu yemeğin çöpe atılacak artık yemek olduğunu belirtti. Aşçı yemeği fakir bir komşusuna götürdüğünü, hatta daha önce de çöpe atılacak bir miktar lahana kapuskasını tavukları için götürdüğünü söyledi. Fabrika yetkilileri ise "artık yemek" olmasının mümkün olmadığını, artık yemeklerin zaten fabrikadaki köpeklere verildiğini veya çöpe atıldığını, aşçının motosikletindeki yemeğin normal yemek olduğunu ileri sürdü. Yargılama sonunda Asliye Ceza Mahkemesi
, "Polisle birlikte tutulan tutanaktaki yemeklerin artık olduğunu, bu nedenle aşçının hırsızlık veya fabrikaya zarar verme gibi bir niyetinin bulunmadığını, zaten aşçı bunu götürmese de o yemeklerin ya çöpe döküleceğini ya da köpeklere verileceğini" belirterek beraat kararı verdi. TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ
Ceza
davası devam ederken fabrika aşçıyı "güveni sarstığı" gerekçesiyle tazminatsız işten attı. Aşçı bu kez de işten tazminatsız atılmasının haksız olduğunu ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açtı. İş Mahkemesi
, Asliye Ceza Mahkemesi'nden farklı düşündü ve aşçının açtığı dava reddedildi. Dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay, yemeklerin artık olduğunu bu nedenle aşçının tazminatsız işten atılmasının ölçülü olmadığını belirterek mahkemenin kararını bozdu.