Haberler Yaşam Haberleri Bir kap musakka üç dilim ekmek davası

Bir kap musakka üç dilim ekmek davası Yargıtay, yemek fabrikasındaki artık ekmekleri fakir komşusu ile mahallesindeki köpeklere götüren aşçının bu nedenle tazminatsız işten atılmasını haksız buldu