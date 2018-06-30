En ünlü kundura fabrikası yandı

İstanbul
Beykoz'da Yıldırım Holding'e ait olan ve yaklaşık 160 dönümden oluşan alanda yer alan film platosundaki yangın dün 15.06'da çıktı. Yangın büyük paniğe neden oldu. Platodan yükselen siyah duman, İstanbul'un birçok noktasından görüldü. İddiaya göre, yangına kaynak sırasında çevreye sıçrayan kıvılcımlar neden oldu. İçeride strafor, ahşap gibi yancı maddelerden oluşan dekor malzemeleri olduğu için yangın kısa sürede büyüdü. Yer yer patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dizi çekimlerine yaz dönemi olduğu için ara verilmesinden dolayı alanda kimse yoktu. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangın yaklaşık 2 saatte kontrol edildi. 8 DAKİKADA MÜDAHALE İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nden yapılan açıklamada yangının 15.06'da başladığı, itfaiyenin yangına 15.14'te müdahale ettiği belirtildi. İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan "Yangında Beykoz, Kavacık, Çavuşbaşı, Ümraniye, Yenidoğan, Büyük Bakkalköy gruplarından 17 araç 51 itfaiye personeli ile müdahale edildi. Yaralı ve can kaybı yok. Yangının çıkış nedeniyse yapılan inceleme sonrası kesinleşecek" dedi. Plato daha önce de Kurtlar Vadisi, Hatırla Sevgili, Kavak Yelleri, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Yaprak Dökümü gibi ünlü dizilere ev sahibi olmuştu. DİRİLİŞ ERTUĞRUL ORADA ÇEKİLDİ
YANGIN, geniş bir alanda bulunan film platosunun TRT
'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul
'un çekildiği bir alanda çıktı. Dizi sezon finaline girdiği ve bir dahaki sezon o alanın kullanılmayacağı için o alanda çalışmalar yürütülüyordu. Yangın da bu çalışmalar sırasında çıktı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yangın haberini alır almaz film platosuna gelerek bilgi aldı.