Haberler Yaşam Haberleri En ünlü kundura fabrikası yandı

En ünlü kundura fabrikası yandı Beykoz’da pek çok dizide plato olarak kullanılan eski kundura fabrikasında dün kaynak işlemi sırasında yangın çıktı. Can kaybı olmayan yangın paniğe neden oldu, 3 kişi gözaltına alındı