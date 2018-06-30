Kaçırılan işadamına nefes kesen kurtarma

İstanbul
'da işadamı H.A.'nın eşi Y.A., geçen çarşamba, 13.00 sıralarında Kumburgaz Polis Merkezi
'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Y.A., "Eşime dünden beri ulaşamıyorum, işleri olduğunu geleceğini söyledi ancak akşam eve gelmedi. Eşimin ortağıyla görüştüm. Ondan acil 200 bin TL istemiş. Eşimin alacaklıları tarafından kaçırıldığını düşünüyorum, yardım edin" dedi. Başvuru üzerine polis, H.A.'nın kullandığı aracın kiralık olduğunu belirledi. Kiralık araçtaki GPS kayıtları incelemeye alındı. GPS kayıtlarından yola çıkan polis, H.A.'nın Sarıyer Kilyos'ta bir akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada buraya gelen kişilerce kaçırıldığını belirledi. Daha sonra aracın GPS'sinin aynı akşam saat 19.00 sıralarında İstinye'deki arabalı vapur iskelesinde sinyal vermesiyle ekipler buraya yöneldi. Bu sırada, iskelede uygulama yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri H.A. ve araçtaki 2 kişinin GBT kaydını incelemeye aldı. H.A.'nın kaçırılma kaydını sistemde gören polisler, bununla ilgili H.A. ve araçtaki 2 kişiye sorular sorarken polis iskeleye girerek, H.A.'yı kaçıran tekstilci işadamları İ.T. (40) ve kardeşi M.T.'yi (38) gözaltına aldı. Kaçırma olayının içindeki akrabaları uyuşturucudan kaydı olan T.T. de (34) operasyonun devamında yakalandı. H.A., emniyette kendisini kaçıran kişilerden 410 bin TL'lik tekstil ürünü aldığını, 3 taksit halinde çek kestiğini, ilk çekin karşılıksız çıkması nedeniyle kendisini kaçırdıklarını, ormanlık alana götürerek darp ettiklerini ve paranın tamamını istediklerini öne sürdü. 3 kişi ise kaçırma olayını kabul etmedi. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. SABAH