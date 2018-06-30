Kayıp Eylül’den acı haber

Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın (8) bulunabilmesi için güvenlik güçleri ve vatandaşlar seferber olmuştu. Köyde Eylül'ü arama çalışmalarına katıldığı belirtilen ve ifadesinde çelişkili bilgiler veren komşuları U.K. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. U.K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını ilçe merkezine götürdüğü belirlenmişti. U.K.'nin otomobiline el koyan, jandarma ekipleri kan izleriyle karşılaşmıştı. Soruşturmayı titizlikle sürdüren jandarma dün minik Eylül'ün cansız bedenini Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü halde buldu. Köye gelerek bilgi alan Ankara
Valisi Ercan Topaca, olayın ardından yaptığı açıklamada "Tutuklu bulunan kişinin, çocuğumuzun kaybolduğu gün aracı ile orada görünmesi üzerine verilen ifade doğrultusunda oraya yöneldik. Tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Cinayeti zanlının işlediğine dair işaretler var" dedi.