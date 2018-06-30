Maya ayağa kalkıyor

Konserve kutularından protez bacaklarıyla görenlerin yüreğini sızlatan 7 yaşındaki Suriyeli Maya Meri salı günü protez bacaklarıyla ilk kez ayağa kalkacak. Suriye'de Esad rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırındaki Ser Ceble kampına sığınan ve doğuştan her iki bacağı olmadığı için babasının PVC boru ve teneke konserve kutularından yaptığı protez bacaklarla hayata tutunan Maya, Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın talimatıyla İstanbul
'a getirildi. Protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu
da kızı gibi doğuştan her iki bacağı olmayan baba Ali Meri
ile Maya'nın tedavilerini üstlendi. Mehmet Zeki Çulcu önceki gün Maya'nın ve babasının protez ölçülerini aldı. Maya için özel deneme soketi planlanırken, babasının önce iki ayağından da ameliyat olması gerektiği bildirildi. İLK KEZ AYAĞA KALKACAK
Tedavi sürecini anlatan Çulcu, "Deneme soketi yapılacak, arkasından ayakta durma, denge çalışması olacak. Salı günü inşallah Maya'yı ilk kez ayağa kaldıracağım" dedi. Baba Ali Meri'nin de tedavisini üstlendiklerini anlatan Çulcu, "Babanın tedavisi biraz daha uzun sürecek. Onun önce ameliyat olması gerekiyor. Ameliyattan sonra protez çalışmasına başlayacağız" diye konuştu. KIZILAY EKİPLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR
Yaşadığı zor günler nedeniyle yüzü hiç gülmeyen Maya tüm olanları derin bir sessizlikle izliyor. Kızılay ekipleri, küçük kız ve babasını hiç yalnız bırakmıyor. Protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu, "Maya, yaşadığı ortam nedeniyle hırpalanmış bir çocuk" dedi.