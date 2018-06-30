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Sınav sonrası yayladaki ailesinin yanına giderken...

'un ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra yayladaki ailesinin yanına giden (19) motosikletiyle hafif ticari araca çarparak ağır yaralandı. Sınavı bitirmenin heyecanıyla yayladaki ailesine kavuşmak için yola çıkan yaralı genç ambulansla Trabzon Farabi Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 19:04
Sınav sonrası yayladaki ailesinin yanına giderken...

, öğle saatlerinde -Vakfıkebir ilçe karayolunda meydana geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren , sınav sonrası Kolopna Yaylası'ndaki ailesinin yanına gitmek için motosikletle yola çıktı.

Vakfıkebir'den Tonya yönüne giden Abdurrahman Koç yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet İkinci yönetimindeki 61 HD 169 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, motosikletten savrulan ve yere düşen genç ağır yaralandı.

Sınavı bitirmenin heyecanıyla yayladaki ailesine kavuşmak için yola çıkan Abdurrahim Koç.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralı genci ambulansla (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sınav sonrası yayladaki ailesinin yanına giderken...
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