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Sınav yolunda canından oldu

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Sınav yolunda canından oldu
'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti, babası yaralandı. Alınan bilgiye göre, Abdullah Özbek (55) yönetimindeki otomobil, Sorgun'a bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile kızı (18), 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esra Özbek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın bugün Yozgat merkezde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) gireceği, geç kalma endişesiyle bir gün önce babasıyla Sarıkaya ilçesinden kent merkezine doğru yola çıktıkları ve geceyi akrabalarında geçirmeyi planladıkları öğrenildi.
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Sınav yolunda canından oldu
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