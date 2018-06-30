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Son Dakika Haberi: Palu ilçe başkanı, evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... 'ın Palu  İlçe Başkanı (79), evinde ölü bulundu. Hancı'nın kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 15:12
Son Dakika Haberi: CHP Palu ilçe başkanı, evinde ölü bulundu

Palu'da İlçe Başkanlığı görevini yürüten 'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları, bekar olan Selahaddin Hancı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selahaddin Hancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hancı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside Hancı'nın kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Son Dakika Haberi: CHP Palu ilçe başkanı, evinde ölü bulundu
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