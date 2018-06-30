Son dakika: Komşusuna çay içmeye giden kızı geri dönmedi! "Sakın polise gitme..."
Melisa Göztepe, komşusuna diye gitti ve 1 aydır evine geri dönmedi! Son dakika gelişmeleri burada. İzmir'de komşusuna çay içmek için evden çıkan 17 yaşındaki genç kız kayıplara karıştı. Bir aydır eve dönmeyen kızının hayatından endişe duyduğunu söyleyen gözü yaşlı anne, kızının bir an önce bulunması için çağrıda bulundu.
Giriş Tarihi: 30.6.2018 12:24
İzmir'in Karabağlar ilçesinde engelli annesi ve üç kardeşi ile yaşayan 17 yaşındaki Melisa Göztepe'den bir aydır haber alınamıyor. Annesinin ifadesine göre en son komşusuna çay içmek için evden ayrılan genç kız kayıplara karıştı.