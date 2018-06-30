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Son Dakika: Leyla'yı arama çalışmalarına onlar da katıldı

Son dakika haberi... 'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri kayıp olan 'i (4) arama çalışmaları, 16'ncı günde de sürüyor. Leyla'yı arama çalışmalarına, bugün 'dan gelen gönüllü avcılar da katıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 15:15
Son Dakika: Leyla'yı arama çalışmalarına onlar da katıldı

Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan 'i arama çalışmaları sabahın erken saatleriyle yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucuların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpekleri de kullanılıyor. Metruk binalar kontrol edilirken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Bulunabilmesi için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'yı arama çalışmalarına, bugün Kozluk Avcılar Derneği'nden 5 gönüllü de katıldı.

HER YER KARIŞ KARIŞ ARANIYOR

'dan 10'ar kişilik gruplar halinde arama çalışmalarına katıldıklarını belirten AFAD Ekip Amiri Faysal Işık, her yeri karış karış taramaya devam ettiklerini bildirdi. Işık, "Köyün içindeki tandır evleri, metruk binalar, şüpheli bulunan yerlere ekiplerle koordineli olarak bakıyoruz. Köyden birkaç dere geçiyor, suyu az olmakla beraber yüksek otlar var. Her yeri yine karış karış taramaya devam ediyoruz. Evlerin bahçelerinde, arazide şüpheli gördüğümüz yumuşak topraklı yerler kazılıp bakılıyor. AFAD ekiplerine destek için 10'ar kişilik ekiplerle geliyoruz. Bugün çalışmalara avcı ekibi dahil oldu. Jandarma, AFAD, korucular, avcılar koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Son Dakika: Leyla'yı arama çalışmalarına onlar da katıldı
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