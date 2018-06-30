Son Dakika: MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ahaber'de...

MEB Müsteşarı Tekin Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'ye ilişkin soruları yanıtlmak üzere ahaberde...

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OKULLARA YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Her öğrenci kılavuzda belirttiğimiz üzere okul tercihlerini yapacak. Tercih ekranı 2 Temmuz itibarıyla açılacak 13 Temmuz'a kadar devam edecek..

LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler için merkezi yerleştirme, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokulları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...