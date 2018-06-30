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: MEB Müsteşarı ahaber'de...

MEB Müsteşarı Tekin Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'ye ilişkin soruları yanıtlmak üzere ahaberde... 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak.

Giriş Tarihi: 30.6.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 15:32

MEB Müsteşarı Tekin Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'ye ilişkin soruları yanıtlmak üzere ahaberde...

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OKULLARA YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Her öğrenci kılavuzda belirttiğimiz üzere okul tercihlerini yapacak. Tercih ekranı 2 Temmuz itibarıyla açılacak 13 Temmuz'a kadar devam edecek..

LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler için merkezi yerleştirme, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokulları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

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Son Dakika: MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ahaber'de...
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