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'da vahşet! nin arka bacaklarını kestiler

'da meydana gelen olayda iki nin arka bacakları kesilerek ölüme terk edildi. Vatandaşların dikkati üzerine görülen yaralı kediler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 04:53
Yalova'da vahşet! Yavru kedinin arka bacaklarını kestiler

Olay, Gaziosmanpaşa mahallesinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların dere kenarındaki otların arasında kedilerin miyavlaması üzerine gittiklerinde kanlar içinde yerde yatan iki yi gördü.

İkisinin de arka bacakları kesilen kedileri alıp hemen veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan kedilerin birbirlerine sırnaşarak moral verdikleri de kameralara yansıdı.

Veterinerde tedavileri tamamlanan kedilerin şu anki sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kedileri bulan vatandaşların olayın şüphelilerinin bulunması için emniyete giderek suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

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Yalova'da vahşet! Yavru kedinin arka bacaklarını kestiler
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