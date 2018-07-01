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80 yaşında sınava girdi

Giriş Tarihi: 1.7.2018
80 yaşında sınava girdi
'de yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi 80 yaşındaki Hasbiye Candemir, hayallerin yaşı olmadığını üniversite sınavına girerek gösterdi. Candemir konservatuvar öğrencisi olma hayaliyle sınava girdi. Candemir "Hiçbir şey için geç değil. Eğer sınavdan geçerli not alabilirsem konservatuvara gideceğim" dedi. 'da ise 17 yıl önce emekli olan Orhan Varlı 57 yaşında sınava girdi. Varlı, ufkunu genişletmek istediğini dile getirerek, "Gençlere örnek olmak, ufkumu genişletmek için sınava girdim" diye konuştu.
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80 yaşında sınava girdi
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